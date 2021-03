Numeri del contagio in Puglia ancora troppo alti

La buona notizia è che oggi i guariti dal Covid in Puglia sono 1976. Ma è forse l’unica notizia positiva in una giornata che fa registrare 2.033 nuovi casi a fronte di 12.807 tamponi. Pari al 15,8 percento, un dato pressoché invariato rispetto a ieri. La provincia di Bari fa registrare 858 casi, la provincia di Foggia 366 e la Bat 144. Nelle province meridionali i contagi riportati sono 350 nel tarantino, 153 nel brindisino, 152 nel leccese. Ancora un caso riferito a un residente fuori regione, per ulteriori 9 casi la provincia di residenza non è nota.

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 37, di cui 12 nel barese, 1 in provincia di Brindisi, 13 in Capitanata, 4 nel leccese e 7 in provincia di Taranto. Da inizio pandemia sono 4.606 i pugliesi che hanno perso la vita a causa del Covid. Sono «solo» 5 in più rispetto a ieri i ricoveri in ospedale, ma complessivamente sfiorano i 2.000 gli ospedalizzati. Attualmente i positivi, tra quelli curati nelle corsie degli ospedali e quelli in isolamento domiciliare, sono 44.177. Numeri ancora troppo alti per poter presupporre un allentamento delle misure restrittive per il contenimento del contagio.