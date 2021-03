Servizio Civico riaperti i termini per le domande

Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per accedere alla graduatoria del «servizio civico» per l’anno 2021. Le finalità della istituzione del servizio, sono quelle di fornire risposte concrete alle esigenze del cittadino che versa in condizioni di disagio socio- economico, attraverso un ruolo attivo a favore della comunità. Come ad esempio il servizio di vigilanza presso gli immobili comunali, siano essi piazze, giardini o immobili comunali. O ancoro il servizio di vigilanza davanti alle suole elementari e medie negli orari di ingresso e uscita degli alunni dai plessi scolastici.

Gli scritti alla graduatoria svolgeranno servizi utili alla collettività non qualificabili come prestazione di lavoro, ma attività di volontariato che prevede un contributo giornaliero di 10 euro. Gli interessati alle attività del «Servizio Civico» che non l’abbiano già fatto, dovranno presentare la domanda utilizzando un apposito modello predisposto dall’Ente. Tra i requisiti, quello di essere residenti nel comune di Giovinazzo, di possedere un reddito Isee non superiore ai 15mila euro, di essere d’età compresa tra i 18 e i 75 anni, di non beneficiare di altro tipo di sussidio da parte del Comune o di altri interventi di inclusione sociale come ad esempio il Reddito di Cittadinanza. L’istanza dovrà essere presentata perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del 16 aprile 2021, a mano presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), oppure a mezzo mail a: protocollo@comune.giovinazzo.ba.it oppure protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it.