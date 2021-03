È al 15,6 percento il tasso di positività in Puglia

Il bollettino regionale sull’andamento del Covid in Puglia riporta di 1.709 nuovi casi su 10.919 test effettuati. Pari al 15,6 percento. Secondo gli esperti saremmo nei gironi del picco della terza ondata del coronavirus, con i 755 nuovi contagi nella provincia di Bari che fanno dell’area metropolitana la provincia dove il virus circola di più. Scende e di molto, almeno oggi, il tasso del contagio in Capitanata che riporta di 55 casi, mentre la Bat ne registra 142. In crescita la diffusione del contagio in provincia di Lecce, sono 309 i nuovi casi, appare più stabile nel tarantino che riporta 294 nuovi contagi. Nel brindisino i casi riportati sono 142. Un caso è riferito a un residente fuori regione, di altri 11 la provincia di residenza non è nota.

Alto ancora una volta il numero dei decessi, sono 38, di cui ben 23 in provincia di Bari, 2 in quella di Brindisi, 3 nella Bat, 2 nel foggiano, 3 nel leccese, 4 nel tarantino e 1 fuori regione. Diminuisce il numero dei pazienti ospedalizzati, 23 in meno rispetto a ieri, ma rimangono ricoverati in 1.988. Sono in 1.108 a essere guariti nelle ultime 24 ore. I decessi complessivi da inizio pandemia sono 4.569.