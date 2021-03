Picco di tamponi e picco di decessi in Puglia

È tra i numeri più alti in assoluto quello relativo ai tamponi somministrati in Puglia in una giornata, ben 13.390, da cui sono emersi 1.664 nuovi casi. Di conseguenza la percentuale tra test e positivi si abbassa al 12,4 percento. Dati ancora elevati ma che potrebbero essere il segnale di una lieve flessione del contagio nella regione. Nel dettaglio, l’area metropolitana di Bari riporta 638 casi, la provincia di Foggia 204, la Bat 143. La provincia di Taranto continua a riportare numeri elevati, sono 354 i nuovi contagi, mentre quella di Lecce fa registrare un balzo in avanti con 239 casi in 24 ore. Più in linea con i gironi precedenti la provincia di Brindisi che riporta 69 contagiati. Continuano sempre a esserci positivi scoperti in Puglia ma residenti fuori regione, sono 5, mentre di ulteriori 12 contagiati non si conosce la provincia di residenza.

C’è stato un nuovo picco di decessi, 46 in un solo giorno, di questi 22 sono nel barese, 2 nel brindisino, 4 nella Bat, 8 in Capitanata, 4 nel leccese e 6 nel tarantino. Hanno superato i 2mila i pazienti ricoverati nei reparti Covid della regione, 76 in più rispetto a ieri, mentre a risultare negativi al tampone dopo aver contratto il virus sono in 1.014. Sale a quasi 43.600 il numero degli attualmente positivi.