Network Contacts sarà punto vaccinale? L'apertura del Generale Figliuolo

Pubblico e provato insieme per combattere la pandemia, soprattutto in questa fase. Per la somministrazione dei vaccini. Se il pubblico è la Regione, con le sue Asl, il privato è Network Contacts, l’azienda molfettese che già aveva messo a disposizione le sue tecnologie per attivare i numeri verdi dedicati, per la Regione e per il Comune di Molfetta, come risposta concreta all’emergenza Covid. Adesso la Network Contacts è pronta ad aprire le sue strutture alla realizzazione di un punto vaccinale. L'apertura a questa possibilità è arrivata direttamente dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, attraverso una missiva indirizzata a Lelio Borgherese, presidente di Assocontact e di Network Contacts.

«L’attenzione per le persone prima ancora che per i lavoratori – è scritto in un comunicato dell’azienda molfettese - rappresenta da sempre il fulcro della filosofia di Network Contacts. Lo dimostrano tutte le iniziative di welfare, l’impegno dell’azienda nella gestione dell’emergenza sanitaria, la responsabilità e determinazione nel garantire lo smartworking a tutti i lavoratori». «Grazie all’impegno costantemente profuso e all’elevatissimo spirito che avete mostrato – ha dichiarato il generale Figliuolo – è stato possibile garantire la continuità di importantissimi servizi economici». Una sottolineatura importante, per l’azienda che si dice «orgogliosa di entrare in un circuito virtuoso. In questa fase storica rappresentiamo un punto di riferimento nella lotta al covid».