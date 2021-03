Il Comitato feste patronali si è insediato ufficialmente

«Anche quest’anno sarà un anno particolare». Ha esordito così Gaetano Dagostino, presidente riconfermato del Comitato feste patronali. Un anno particolare come il precedente, con i ritmi e i tempi imposti dalla pandemia, ma anche «speciale, come i precedenti – ha spiegato – che ci ha visti creare un gruppo coeso e spontaneo con lo scopo di rendere un servizio alla comunità giovinazzese anche in tempi di emergenza sanitaria».

Dagostino avrebbe potuto lasciare la presidenza del Comitato, per lui è il quarto anno con questo incarico, ma «abbiamo accettato perché desideriamo consegnare per il futuro l’organizzazione delle Feste patronali ad un gruppo che voglia esprimere il massimo per la nostra Madonna di Corsignano. Intraprendere un cammino già in emergenza non ci sembrava corretto e stimolante». Rimanere in carica per quattro anni consecutivi è forse un evento unico nella storia del Comitato feste patronali.

«Siamo consapevoli – ha dichiarato Dagostino – di aver profuso il nostro impegno con estremo senso di responsabilità proprio nel momento storico più difficile, il momento in cui bisogna tenere la barca a galla e sulla giusta rotta». Il presidente non ha mancato di citare tutti i componenti del suo comitato: Florinda Bavaro, Michele Bavaro, Francesco Bavaro, Raffaele Bavaro, Giovanni Cannato, Giuseppe Cervone, Stefano Dagostino, Michele Defronzo, Maria Laura Devenuto, Michele D’Ambrosio, Anna Fiorentino, Mirella Gagliardi, Nicola Gagliardi, Gino Iride, Alfonso Lasorsa, Teresa Maldarella, Nicola Mastrototaro, Michele Mezzina, Lino Paciulli, Cosimo Picca, Nicola Piscitelli, Rita Schino, Giangaetano Tortora, Paolo Turturro, Michele Nacci, Angela Padiglione.

Il presidente rivolge anche ai giovinazzesi sparsi nel mondo. «Sappiamo – ha detto – quanto vi sta costando la lontananza da Giovinazzo e dalla Madonna di Corsignano. Vi chiediamo di essere fiduciosi. Noi cercheremo di farvi vivere i momenti più solenni attraverso la tecnologia in attesa di poterci abbracciare nuovamente sotto il Manto della Patrona».