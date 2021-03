Pochi test e meno contagi, la percentuale però non cambia

Dimezzato il numero dei tamponi, ne sono stati lavorati 4.866, dimezzati anche i casi registrati, 844. Ma la percentuale tra test e contagiati è sempre ai livelli più alti, il 17,3 percento. Cambia poco quindi nell’andamento della pandemia in Puglia, con al provincia di Bari che riporta di 500 nuovi casi, ben oltre la metà del totale. La Capitanata fa registrare 115 casi, la Bat «solo» 19. Basi i numeri odierni nella altre province. Sono 25 i nuovi casi nel Tarantino, 84 nel brindisino e 89 nel leccese. Sono stati registra anche 5 casi di residenti fuori regione a per altri 7 contagiati non è nota la provincia di residenza.

Quasi triplicato il numero dei decessi rispetto a ieri. Sono 28 complessivamente, di cui 6 nel barese, 4 in provincia di Brindisi, 6 nella Bat, 1 nel foggiano, 5 nel leccese e 6 nel tarantino. Altri 40 contagiati hanno fatto il loro ingresso in ospedale, sono in tutto 1935 i pazienti ricoverati, in 905 sono stati dichiarati negativi al covid dopo aver contratto il virus. Il saldo totale fra contagiati e dimessi, fa scendere nelle ultime 24 ore il numero di chi è attualmente positivo a 42.990. Rispetto a ieri 89 in meno.