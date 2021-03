La percentuale dei positivi è superiore al 16 percento in Puglia

Al numero inferiore di tamponi lavorati, 9.629, la percentuale del contagio rimane alta. Nella giornata odierna si conta oltre il 16 percento dei test che tradotti in numeri reali significa altri 1.546 casi. Contagi che sono distribuiti tra la provincia di Bari, che conta 623 casi, tra quella di Foggia 301, la Bat che ne riporta 120. Non va meglio nelle altre province pugliesi che riportano 250 casi nel tarantino, 78 nel brindisino, 169 nel leccese. Altri 5 casi sono riferiti a persone la cui residenza non è nota. Scende notevolmente il numero dei decessi, sono 10 quelli registrati, di cui 7 nell’area metropolitana di Bari, 2 nella Bat, 1 nel tarantino.

Continua invece a crescere il numero dei ricoverati nei reparti Covid degli ospedali pugliesi, 18 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.895 pazienti. Basso, rispetto ai giorni scorsi, il numero dei guariti, sono 529. Al netto dei dimessi e dei decessi, oggi si contano circa mille contagiati in più, con le cifre che hanno superato i 43mila attualmente positivi.