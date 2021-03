Sempre numeri record in Puglia sul fronte del contagio

È al 17,5 la percentuale dei positivi registrata oggi in Puglia. Dagli 11.296 tamponi lavorati sono risultati 1.983 nuovi casi. Nella sola area metropolitana di Bari i casi riportati dal bollettino regionale sono 824, nella provincia di Foggia 263, nella Bat 109. Nelle altre province pugliesi i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 371 nel tarantino, 267 nel leccese e 138 nel brindisino. A questi dati si aggiungono 7 casi di residenti fuori regione e 4 la cui provincia di residenza non è nota.

Sul fronte dei decessi si registra un morto in meno rispetto a ieri, sono 26, di cui 11 nel barese, 3 nel brindisino, 4 nella Bat, 1 in Capitanata, 2 nel leccese e 5 nel tarantino. A occupare un posto in ospedale sono in 1.877, rispetto a ieri 33 in più. Sono 1.055 invece i guariti in un solo giorno. Complessivamente gli attuali positivi sono oltre 42mila persone.