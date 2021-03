Il presidio di Giovinazzo di Libera celebra oggi la Giornata nella memoria per le vittime di mafia

Come è noto non ci sarà alcuna manifestazione di piazza per la «Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia» che cade il 21 marzo. Il presidio giovinazzese di Libera, intitolato a Michele Fazio, però, non demorde e ha organizzato per questa mattina alle 10, il ricordo, attraverso la sua pagina facebook, condividendo l’iniziativa con molte associazioni e realtà cittadine, con le comunità parrocchiali e studentesche per «tenere viva anche in questo periodo di restrizioni, la passione per i valori della Giustizia e della Legalità anche a nome di chi ha perso ingiustamente la vita percorrendo la strada dell’onestà»