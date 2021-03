«Fare – futuro d’autore» contro la povertà educativa e la dispersione scolastica

Rendere i ragazzi liberi e autori della propria vita, capaci di costruire per sé un futuro diverso da quello che le loro storie sembrerebbero aver già tracciato per loro. È questo l’obiettivo del progetto «Fare – futuro d’autore», attualmente in pieno svolgimento tra Bari, Bitonto Giovinazzo e Molfetta, che vede impegnati i ragazzi e le ragazze dell’Oratorio del Redentore di Bari, quelli della Cooperativa Eughenia e dell’ITC Vitale Giordano di Bitonto, del Liceo Matteo Spinelli di Giovinazzo e dell’ITC Romanazzi di Bari, del Centro Diurno Polifunzionale Chiccolino di Bari, e della Cittadella del Bambino di Bitonto. Il progetto guarda ai minori che entrano o rischiano di entrare nel circuito penale. Mira a un loro coinvolgimento attraverso un lavoro tra «pari» con le scuole, per rendere i minori a rischio protagonisti della loro vita, per farli uscire dai contesti abituali, troppo spesso penalizzanti per la condizione sociale generata dai comportamenti degli adulti incapaci di dare risposte.

Quello che il progetto prevede di fare è favorire attraverso l’apprendimento e la sperimentazione, lo sviluppo delle capacità individuali e di conseguenza la possibile costruzione di un futuro diverso. Nel «Fare – futuro d’autore» sono impegnati minori italiani e stranieri che, con l’aiuto di educatori professionisti, stanno disegnando nuove possibilità per se stessi e per i loro coetanei. Sono 200 i minori impegnati nel progetto che è stato selezionato da «Con i bambini» nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.