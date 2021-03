Continuano a essere alti i numeri del contagio in Puglia

Non è il picco di ieri ma i contagi rimangono sempre tanti. Dagli 11. 636 test sono risultati 1.785 nuovi casi. Di questi 652 sono nell’area metropolitana di Bari, 270 in Capitanata, 147 nella Bat. Nelle province meridionali pugliesi, sono stati registrati, nelle ultime 24 ore 315 nuovi casi nel tarantino, 154 nel brindisino, 239 nel leccese. Un caso è riferito a un residente fuori regione, per altri 7 non si conosce la provincia di residenza.

Come ieri, ci sono 27 decessi, 10 nel barese, 1 nella provincia di Brindisi, 2 in quella di Foggia, 6 nella Bat, 3 nel leccese e 5 nel tarantino. Sale sempre il numero dei ricoverati in ospedale, sono 43 in più rispetto a ieri per un totale di 1.814 pazienti. A guarire sono stati in 1.095. Attualmente in Puglia ci sono 41mila 170 contagiati dal virus, tra asintomatici e con pochi sintomi sono in 39.326. Il numero complessivo dei decessi da inizio pandemia è salito a 4.421.