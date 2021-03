La Asl Bari cerca medici specializzandi per i reparti Covid

La Asl Bari cerca medici da inserire negli organici delle aree Vovid. Li cerca tra gli specializzandi in diverse discipline come anestesia e rianimazione, malattie infettive e dell’apparato respiratorio. L’avviso pubblico per il reclutamento dei medici specializzandi, prevede l’assunzione a tempo determinato, 6 mesi per 32 ore settimanali, prorogabili fino al 31 dicembre di quest’anno e si rivolge a medici attualmente in formazione specialistica iscritti all’ultimo o penultimo anno delle scuole di formazione.

La domanda di partecipazione va inviata esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre le ore 23,59 del 21 marzo 2021.