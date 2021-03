Gaetano Dagostino sarà per il quarto anno il presidente del Comitato feste patronali

Sarà ancora Gaetano Dagostino a presiedere il Comitato feste patronali. L’ufficialità è arrivata con il decreto firmato dal vescovo Don Mimmo Cornacchia. Per il quarto anno consecutivo toccherà a Dagostino organizzare i festeggiamenti in onore della Madonna di Corsignano. Festeggiamenti che, a causa della pandemia, nel 2020 si sono svolti solo nella forma religiosa, quasi riservata, tralasciando quella che è sempre stata la festa grande per Giovinazzo. La speranza è che quest’anno si possa partecipare ai festeggiamenti con più spirito e più partecipazione anche fisica. Tutti i componenti del Comitato saranno presentati in Cattedrale domenica prossima al termine della messa delle 19.