È picco di contagi in Puglia. In un solo giorno 2.080 nuovi casi

Mai tanti casi in Puglia in un sol giorno da inizio pandemia. Se ne sono contati 2.082, risultati dagli 11.211 test, pari al 18,5 percento. «I dati registrati oggi – è il commento dell’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco - riflettono il risultato dei comportamenti generali tenuti durante il periodo della zona gialla. L’intervento precoce di istituzione della zona rossa ha certamente prevenuto una ulteriore diffusione, ma i suoi effetti saranno evidenti non prima di almeno dieci giorni dalla istituzione della stessa zona rossa».

Nel dettaglio i casi registrati oggi sono 1.048 nella provincia di Bari, ben oltre la metà dei nuovi contagi complessivi, 253 nella provincia di Foggia, 115 nella Bat. La provincia di Taranto riporta 321 nuovi casi, quella di Lecce191, il brindisino 141. Altri 4 contagi sono riferiti a residenti fuori regione, per ulteriori 9 casi non è stato possibile risalire alla loro provincia di residenza.

Scende lievemente il numero dei decessi, sono 27 quelli avvenuti nelle ultime 24 ore, di cui 8 nel barese, 8 nel foggiano, 1 nel leccese, 10 nel tarantino. Nonostante il picco di nuovi contagi nell’ultima giornata è diminuito il numero dei ricoveri, 9 in meno rispetto a ieri, per un totale di 1.801 pazienti. Continua per fortuna a essere alto il numero delle guarigioni, sono 1.366 coloro che hanno superato la prova del coronavirus. Un numero di guarigioni che non ha impedito di superare abbondantemente quota 40mila, agli attualmente positivi.