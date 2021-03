Quasi 40mila pugliesi sono positivi al coronavirus

Sono quasi 40mila i pugliesi attualmente positivi al Covi 19. Solo nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 1.734 nuovi casi, rilevati dai 12.471 tamponi lavorati. Pari al 13,9 percento. Percentuale sempre molto alta a cui concorrono i 570 casi registrati nell’area metropolitana di Bari, i 307 in Capitanata, i 118 della Bat. Alti anche i numeri delle altre province pugliesi. A cominciare da quella di Taranto che fa registrare 355 casi, e a seguire la provincia di Brindisi con 136 casi e la provincia di Lecce che riporta 247 contagi. Altri 5 casi sono relativi a residenti fuori regione. Ulteriori 4 casi sono stati riattribuiti.

Sempre tanti i decessi, 34 nell’ultima giornata, di cui 12 nel barese, 2 nel brindisino, 4 nella Bat, 7 in provincia di Foggia, 6 in quella di Lecce e 3 nel tarantino. Sale sempre più il numero dei ricoverati negli ospedali Covid della Puglia, sono 60 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.810 pazienti. Per fortuna rimane alto il numero delle guarigioni, sono 1.096 in una sola giornata.