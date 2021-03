«Ce l’hai con noi?» Lettera aperta dell’Arac al sindaco Depalma

È una lettera aperta quella che l’Arac, l’associazione dei ristoratori commercianti e albergatori di Giovinazzo, ha voluto inviare al sindaco Tommaso Depalma. Una lettera da cui si evince tutto il disagio di una intera categoria costretta non solo ad affrontare la crisi economica dovuta dalla pandemia in corso, ma anche il contrasto tra le ordinanze sindacali e i decreti ministeriali. Ordinanze che avrebbero causato ulteriori danni alle già precarie condizioni di lavoro degli esercizi pubblici. La lettera aperta la proponiamo nella sua integrità

«Caro Signor Sindaco,

ci permettiamo di darTi del Tu, con il dovuto rispetto che si deve a chi, come Te, rappresenta tutti i cittadini della Città di Giovinazzo. Perché ce l’hai con noi? Come sempre non entriamo nel merito delle discussioni politiche di alto profilo che Ti vedono impegnato, insieme agli altri rappresentanti in Consiglio Comunale, su questioni che volano molto più in alto delle nostre misere esigenze. Vogliamo solo chiederTi se quando hai emanato l’Ordinanza del 12 marzo u.s., quella con oggetto le “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus covid -19”, hai operato per la tutela della pubblica salute o, come ci è sembrato, per essere più realista del Re. I tuoi riferimenti “gerarchici”, il Presidente Emiliano e il Sindaco Metropolitano Decaro, erano stati già molto lesti nell’emanare le rispettive ordinanze, più restrittive rispetto alle linee guida dello Stato centrale, salvo poi essere costretti a ritirarle nel corso della giornata di ieri, per le evidenti ulteriori restrizioni imposte.

Tu hai voluto “rincarare” la dose e questo, ovviamente, costituirebbe un merito se non si fosse manifestata come una scelta di “comodo”. E ti spieghiamo perché. Già nello scorso fine settimana, quando la voglia di “libertà” preventiva ha accomunato una moltitudine di persone che si sono riversate nella nostra piazza, sui nostri lungomare, nei nostri locali, nel centro storico, mentre molti di noi erano impegnati nel loro lavoro, alcuni solerti Vigili Urbani, comandati forse da ordini non proprio precisi, segnalavano la presunta irregolarità dei servizi erogati (somministrazione ai tavoli) e intimavano la rimozione degli stessi per la giornata di domenica. Per fortuna, nonostante tutto, nell’Associazione esiste un supporto tecnico/amministrativo, che interpretando le varie ordinanze, ha dato indicazioni diverse, consentendo il regolare svolgimento del lavoro nella giornata di domenica. Ci siamo chiesti, poi, se le motivazioni che Ti hanno spinto a emanare l’ordinanza fossero legate alla situazione pandemica della Città, ma, analizzando i numeri che Tu stesso hai fornito, ci siamo resi conto che la nostra, almeno ufficialmente, non era una situazione allarmante, benché gravissima.

L’ormai cronica mancanza di un confronto con l’Associazione di categoria, poi, ha fatto il resto, perché, caro Tommaso, forse conosciamo alcune problematiche di chi lavora nel settore del commercio e della ristorazione a Giovinazzo e questo, specialmente in questo periodo, avrebbe potuto aiutarTi e aiutare tutti a prendere decisioni più mirate e forse più efficaci. Il divieto di asporto di “alimenti e bevande”, quindi non solo di bevande, ha imposto, per esempio, ai locali che svolgono correttamente il cosiddetto “take away” di rimanere chiusi, perché come forse sai, prima delle 18:00 a Giovinazzo non esiste una domanda specifica per questo genere di servizio e questo, è bene dircelo, non solo in questo periodo di pandemia, ma, ahinoi, da sempre, forse perché il concetto di località turistica è solo nelle nostre menti. Di contro registriamo che gli stessi prodotti, pizza al trancio, pizza, panzerotti e altro, possono essere venduti da altri esercizi, nella modalità “asporto”, senza alcuna limitazione fino alle 22:00.

Senza parlare poi dei cosiddetti “domicili” o “delivery” che, sulla base dei vari DPCM e Ordinanze, dovrebbero essere svolti con modalità ben specificate nelle norme richiamate. Vogliamo poi chiederTi se, mentre emanavi l’Ordinanza, Ti sei posto il problema di verificare con quali strumenti amministrativi e di ordine pubblico avresti potuto esercitare il dovuto controllo, per esempio, nei super e negli iper mercati che, a quanto ci risulta, non hanno adottato misure concrete ed efficaci per il contrasto alla pandemia, anche sulla base di una Tua larga disponibilità in termini di orari di apertura (sabato e domenica compresi, anche di sera, anche fino a tardi!) Nonostante tutto, non ci faremo trascinare nella guerra tra poveri, cui sembra ambire questo stillicidio che si sta perpetrando sulle spalle dei commercianti e dei ristoratori, non solo per Tuo merito, per la verità, ma anche dei nostri governanti regionali e nazionali. Noi siamo solo molto preoccupati per quello che sta avvenendo in questi mesi, per gli sguardi con cui raccogliamo la “disperazione” di tanti onesti lavoratori a cui si sta togliendo la possibilità di lavorare e che non hanno gli strumenti per il sostentamento di se stessi, delle loro famiglie e delle loro attività. E da buoni cittadini vogliamo dirTelo, gridarTelo, nella speranza che, almeno in questa circostanza, ci faccia sentire la Tua presenza. Già, la Tua presenza, caro Tom.

Noi non l’abbiamo ancora percepita, per esempio, in alcuno dei tuoi atti a proposito di ristori alle attività commerciali, come pure hanno fatto Tuoi colleghi sindaci che Tu dici di incontrare abitualmente. Chiedi loro come hanno fatto, non saremo dispiaciuti se il nostro Sindaco, per una volta, non è stato il più bravo, ma ha copiato da altri. Ti appoggeremo senza battere ciglio. Perché rimediare a una mancanza è sempre un grande gesto di umiltà e, come si dice, meglio tardi che mai. A proposito, Sindaco, un’ultima cosa: quando andrai a trovare u Prsdent a Bari, ricordagli che gli avevamo scritto una lettera in cui gli chiedevamo, con rispetto, Presidente, cè si ditt? Sono trascorsi diversi giorni, ma abbiamo ricevuto solo un’Ordinanza, appena ritirata. Un po’ poco per un uomo come lui, cui i cittadini pugliesi hanno affidato le loro sorti da diversi anni e che sembra lanciato addirittura a un futuro nella politica nazionale ed europea. Diglielo da parte nostra, forse Tu sai come fare. Un caro abbraccio Tom, e non dimenticare che sei il Sindaco di tutti i cittadini, anche dei commercianti e dei ristoratori».