Per la riqualificazione la piazza antistante la stazione c’è il protocollo d’intesa

C’è il protocollo d’intesa tra la Rete ferroviaria italiana e il comune di Giovinazzo. Lo hanno firmato il sindaco Tommaso Deapalma e la responsabile delle stazioni ferroviarie Sara Venturoni. L’accordo riguarda la valorizzazione dello scalo merci e del piazzale antistante la stazione di Giovinazzo, per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico intermodale e il ridisegno della piazza con ampi spazi pedonali e aree verdi, elementi di arredo urbano innovativi e sostenibili, stalli per auto, bus e bici, in continuità con la Green way cittadina. Il costo dell’opera sarà a completo carico di Rfi per un investimento previsto di 1,3 milioni di euro.

Dal canto suo il Comune, come previsto dal protocollo d’intesa, si impegnerà a migliorare la viabilità urbana, compresi i percorsi ciclopedonali, e a promuovere nelle aree riqualificate, servizi di interesse collettivo, oltre a garantire la manutenzione dei luoghi e degli spazi. L’opera di Rfi è segue la riqualificazione della stazione ferroviaria che ha visto il rifacimento dei marciapiedi, delle pensiline e sottopasso, con la previsione ulteriore della installazione di due ascensori. «Questa – ha commentato Depalma - è la dimostrazione di una strategia articolata e sinergica che in tutto quel quartiere ha portato sia un pezzo di green way, sia la velostazione, entrambe opere realizzate dal Comune. Ora, con quest’opera concordata con le Ferrovie dello Stato, e sostenuta economicamente da loro, andiamo veramente a rilanciare totalmente un’altra zona periferica della città che, in realtà, è uno snodo importante di Giovinazzo, visto che è frequentata da tantissimi pendolari in tutti i giorni dell’anno».

L’assessore ai Lavori Pubblici Gaetano Depalo mostra tutta la sua soddisfazione. Ha seguito in prima persona tutta la procedura fino al perfezionamento del protocollo d’intesa. «E la prima volta – ha affermato - che si riesce a ottenere un risultato così importante. Un parcheggio gratuito, una riqualificazione totale della stazione e degli spazi esterni con un investimento esterno così cospicuo. Ringrazio i vertici di RFI con i quali, in questi mesi di assiduo ed intenso contatto, si è riusciti a raggiungere un obiettivo davvero importante per la città considerando anche le difficoltà dettate dalla pandemia in corso».