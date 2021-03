Altri 1.126 casi in Puglia, 455 nel barese

Scende a 10,2 la percentuale tra test e positivi in Puglia, ma è ancora presto per capire se la curva epidemiologica si sta arrestando. Sono 10.963 i temponi lavorati nelle ultime ore, da cui sono stati rilevati 1.126 nuovi casi. Nell’area metropolitana di Bari sono 445 i contagiati riportati dal consueto bollettino della Regione, in Capitanata 94, nella Bat 131. Nell’altra area critica pugliese, la provincia di Taranto, i casi registrati sono stati 189. Non va meglio nella provincia di Lecce, anche qui il virus appare in espansione, che registra 189 contagi, mentre il brindisino ne riporta 60. Continuano a esserci ancora casi di residenti fuori regione, 4, e di contagiati la cui provincia di residenza non è nota, 8.

Sempre tanti i decessi, 30 nell’ultima giornata, suddivisi tra la provincia di Bari, ben 23, 1 nel foggiano, 1 nel leccese e 5 nel tarantino. Cresce sempre il numero di chi ha bisogno delle cure ospedaliere, altri 49 pazienti, che portano il numero complessivo dei ricoverati a 1.750. Supera, per fortuna, quota mille, 1.005 per l’esattezza, il numero delle guarigioni.