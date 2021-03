Meno casi nelle ultime 24 ore, ma pochi tamponi

Nelle ultime 14 ore i nuovi casi di Covid 19 sono «solo» 715, ma il dato è rilevato dal basso numero di test effettuati, 4.707, che danno una percentuale del contagio al 15,1 percento. Sempre intorno alla metà dei casi sono registrati in provincia di Bari, 357, mente in quella di Foggia i nuovi contagi sono 116. La Bat riporta di 19 casi, la provincia di Taranto 24. Le province salentine fanno registrare 71 nuovi contagi nel brindisino, 127 nel leccese. Altri 2 casi sono riferiti a residenti fuori regione, un ultimo caso è stato riattribuito.

Risale in numero dei decessi, sono 34 in Puglia, di cui 7 nel barese, 2 nella Bat, 12 in Capitanata, 7 in provincia di Lecce, 5 in quella di Taranto e un residente fuori regione. Cresce anche il numero dei nuovi ricoveri in ospedale, sono 69 in una giornata, per complessivi 1.701 pazienti, mentre il numero dei guariti è di 727 unità.