La percentuale dei nuovi casi si attesta al 17 percento

Nei numeri assoluti il numero dei nuovo contagi in Puglia appare in diminuzione. In realtà in termini percentuali il contagio continua a diffondersi. Nelle ultime 24 ore siamo al 17,2 percento nel rapporto tra tampini, 8.951, e nuovi casi, 1.542. Di questi 687 sono stati rilevati in provincia di Bari, 238 in quella di Foggia e 94 nella Bat. Ci sono ancora 215 nuovi casi nella provincia di Taranto, 127 in quella di Brindisi e 173 nel leccese. Altri 3 casi sono attribuiti a residenti fuori regione, ulteriori 5 casi a persone la cui residenza non è nota.

Scende notevolmente il numero dei decessi nelle ultime 24 ore, sono 9, di cui 4 nel barese, 1 nel brindisino, 1 nella Bat, 1 nel foggiano e 2 nel tarantino. Continua a salire il numero dei ricoverati sono 1.632, di questi 15 nell’ultima giornata, mentre il numero dei guariti è di 758. Complessivamente gli attualmente positivi al Covid 19 sono oltre i 39mila nell’intera regione.