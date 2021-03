Pubblicato il calendario regionale delle vaccinazioni anticovid

È stato varato dalla Regione il piano per la somministrazione dei vaccini anti covid per gli under 80. Le prenotazioni, suddivise per fasce d’età partiranno dal prossimo 29 marzo per i nati nel 1942, e a scalare, fino al 21 aprile per i nati nel 1961. In pratica la campagna si rivolge al momento dai 60enni in su. Tutte le date, di cui pubblichiamo la tabella, potrebbero subire delle variazioni a seconda della disponibilità dei vaccini.

«La Puglia – ha affermato l’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco - sta procedendo alla somministrazione dei vaccini con la velocità massima consentita dall'attuale disponibilità delle dosi. Con l'approvazione del Piano regionale vaccinale e con la calendarizzazione delle prossime fasi, ci stiamo preparando al tanto atteso momento in cui arriveranno sufficienti vaccini per soddisfare l'attesa dei cittadini. Il piano, in coerenza con le ultimissime indicazioni del ministero, seguirà i principi di priorità legati alle condizioni di fragilità e di età». Occhi puntati sulla struttura organizzativa che, secondo il direttore del dipartimento Promozione della salute Vito Montanaro, «appare definita in modo adeguato».

I primi hub vaccinali sono già stati allestiti, saranno incrementati, secondo i piani del dipartimento di prevenzione, ognuno dei quali avrà 8 postazioni vaccinali. Per i soggetti over 80, quelli ad alto livello di vulnerabilità e i disabili gravi, le cui agende sono ferme, la vaccinazione è già stata programmata di intesa con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Per questa fascia di popolazione non sarà necessaria alcuna prenotazione, saranno direttamente contattate dal loro medico. Il piano vaccinale prevede anche la possibilità di vaccinare i familiari conviventi delle persone fragili. Di seguito il calendario delle vaccinazioni.