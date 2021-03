È sempre a livelli record la curva del contagio in Puglia

Qualche contagio in meno in Puglia, ma anche meno tamponi. Quel che più spaventa è la percentuale tra test e positivi che continua a crescere. Siamo al 16,4 percento, frutto dei 1.700 nuovi casi rilevati dai 10.322 tamponi lavorati. Nell’area metropolitana di Bari sono stati rilevati 778 positivi, nella Capitanata 190, nella Bat 110. Le altre province pugliesi riportato di 334 casi nel tarantino, 216 nel leccese e 60 nel brindisino. Altri 5 casi sono attribuiti a residenti fuori regione, ulteriori 7 casi si riferiscono a persone la cui residenza non è nota.

Sono 23 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 9 in provincia di Bari, 1 in quella di brindisi, 7 nella Bat, 2 nel foggiano, 3 nel tarantino e un residente fuori regione. Continua a salire il numero dei ricoverati nei reparti Covid degli ospedali pugliesi, sono attualmente 1.617, con 34 nuovi ingressi, a guarire nell’ultima giornata sono stati in 616.