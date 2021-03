Il contagio è a livelli record in Puglia

Siamo ai picchi più alti de contagio in Puglia. Sono 1.774 i nuovi casi di Covid 19 risultati da 11.604 test, pari al 15,2 percento dei tamponi somministrati. Nella provincia di Bari i casi rilevati sono 714, in quella di Foggia 281, nella Bat 119. Tra le province meridionale pugliesi è sempre quella di Taranto a far registrare una maggiore circolazione del virus. Nell’ultima giornata sono stati infatti rilevati 352 casi, mentre nel brindisino i casi sono 75 e in provincia di Lecce 220. Altri 10 casi sono riferiti a persone la cui residenza non è nota. Mentre per 3 casi si tratta di residenti fuori regione.

Ci sono ancora 32 decessi, 12 nel barese, 1 in provincia di Brindisi, 4 nella Bat, 6 in Capitanata, 3 nel leccese e 6 nel tarantino. Sale ancora il numero dei ricoverati in ospedale, sono complessivamente 1.583, per contro nelle ultime 24 ore si registra un buon numero di guariti, sono 1.422.