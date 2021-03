La curva del contagio gira sempre verso l’alto

Continua inesorabilmente a salire il numero dei contagiati in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 1.634 nuovi casi su 10.938 test lavorati, pari al 14,9 percento. Nella sola area metropolitana di Bari i nuovi casi sono 725, in quella di Foggia 252, nella Bat 126. Nelle altre province pugliesi i nuovi casi sono 291 nel tarantino, 89 nel brindisino e 143 nel leccese. Per altri 8 casi la provincia di residenza non è nota.

Sono 17 i decessi registrati nell’ultima giornata, 5 nel barese, 1 nel brindisino, 1 nel leccese 3 nel foggiano e 7 nel tarantino. Cresce ancora il numero dei ricoverati nel reparti Covid degli ospedali pugliesi, sono 9 in più risetto a ieri per un totale di 1.571 pazienti. È alto il numero dei guariti nelle ultime ore, sono 1.226, ma sempre meno dei nuovi casi che ogni giorno si registrano.