Le Frecce Tricolori sorvoleranno Giovinazzo l’8 agosto

Secondo il nuovo calendario delle esibizioni dalle Frecce tricolori, la pattuglia acrobatica tornerà in Puglia l’8 agosto. Sarà un semplice sorvolo, non una esibizione completa, quello in programma sui cieli di Giovinazzo e Molfetta. Pandemia permettendo, potrebbe essere una sorta di recupero, visto che le Frecce si sarebbero dovute esibire lo scorso 3 maggio in occasione della Maratona delle Cattedrali. Data annullata come tante altre in tutta Italia, per l’insorgere del Covid 19.

Per la pattuglia acrobatica nazionale questo è anche un anno speciale: le Frecce compiono 60 anni di attività. Nacquero, per come le conosciamo oggi, nel 1961 riunite nel 313° gruppo volo acrobatico. La loro prima esibizione il Primo Maggio di quell’anno a Trento Gardolo.