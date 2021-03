Sale ancora il numero dei contagi in Puglia. A Bari la metà dei casi

La curva del contagio in Puglia ha raggiunto nuovi picchi. Dai 12.262 test sono risultati 1.571 nuovi casi. Quasi la metà in provincia di Bari, dove si sono contati 797 nuove infezioni nelle ultime 24 ore. Nelle province di Foggia e della Bat i contagi registrati sono rispettivamente 45 e 138. Molto attivo il virus anche in provincia di Taranto che riporta 310 nuovi casi, mentre nel leccese e ne brindisino i contagiati sono 201 e 72. Un caso è attribuito a un residente fuori regione, ulteriori 7 casi non hanno una residenza nota.

Altri 27 i decessi, 15 nel barese, 1 nel brindisino, 2 nella Bat, 7 in Capitanata, 2 nel tarantino. Sale di 30 unità il numero dei ricoverati negli ospedali Covid, complessivamente sono 1.562, mentre i guariti nell’ultima giornata sono 754. Il numero complessivo dei contagiati, tra chi è in isolamento domiciliare e chi è invece ricoverato in ospedale ha superato le 36mila e 500 unità.