Altri 1286 casi di Covid in Puglia, 52 nel barese

Sui 10.286 tamponi somministrati, sono risultati 1.286 nuovi casi, pari all’11,9 percento. Nella sola area metropolitana di Bari i casi registrati sono 524. Nelle province di Foggia e della Bat i contagi riportati nelle ultime 24 ore sono rispettivamente 171 e 67. Tra le province meridionali della Puglia è sempre quella di Taranto a far registrare la maggior diffusione del virus con 256 nuovi casi. La provincia di Brindisi nel riporta 109, quella di Lecce 147. Altri 3 casi sono di residenti fuori regione, per ulteriori 9 casi la residenza non è nota.

I decessi nell’ultima giornata sono 39, di cui 13 nel barese, 3 nel brindisino, 2 nella Bat, 14 in Capitanata, 5 nel leccese, 2 nel tarantino. Dopo diversi giorni il numero dei guariti torna a essere superiore a quello dei nuovi casi, sono 1.477, mentre torna a scendere il numero dei nuovi ricoveri, 16 in meno rispetto a ieri per un totale di 1.516 pazienti. Nonostante questo i reparti Covid degli ospedali pugliesi, a cominciare dalle terapie intensive, cominciano di nuovo a mostrare segni di sofferenza.