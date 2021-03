Come in tutti i fine settimana si contano pochi casi, ma la percentuale è al 13 percento

Si dimezza il numero dei nuovi casi rispetto a ieri, come sempre succede nel fine settimana. Pochi casi 594 che sono risultati dagli altrettanto pochi test, 4.560 quelli processati, che danno una percentuale al 13 percento, in linea quindi con quella dei giorni scorsi. Nel dettaglio in nuovi casi in provincia di Bari sono 301, oltre la metà del dato regionale, 87 in Capitanata, 14, nella Bat. Nelle province salentine è il leccese a far registrare il numero più alto di nuovi casi, 117, il brindisino ne riporta 42, mentre il tarantino 29. Altri 6 casi sono relativi a persone la cui residenza non è nota, gli ultimi 2 sono stati riattribuiti.

Torna a salire il numero dei decessi, sono 25, di cui 3 nel barese, 13 nel foggiano, e nel leccese e7 nel tarantino. Sale anche il numero dei ricoverati in ospedale, sono 58 in più rispetto a ieri, complessivamente sono 1.516. I guariti sono 828.