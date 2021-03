Meno decessi e meno ricoveri in terapia intensiva ma il tasso del contagio è al 13,5 percento

Scende il numero dei decessi ma i nuovi casi di Covid 19 continuano ad aumentare. Il numero complessivo dei contagiati in Puglia ha superato le 35mila unità. Solo nella giornata odierna i nuovi casi sono stati 1.155 su 8.497 test, apri al 13, 5 percento. Nella provincia di Bari i nuovi contagi sono 570, in Capitanata 229, nella Bat 74. Nelle altre province pugliesi sono stati registrati 134 casi nel tarantino, 57 nel brindisino, 84 nel leccese. Altri 4 cosi sono attributi a persone residenti fuori regione, ulteriori 3 casi a persone la cui provincia di residenza non è nota.

Sono stati 10 i decessi nelle ultime 24 ore, 3 nel barese, 2 nel brindisino, 1 nella Bat, 1nel foggiano e 3 nel tarantino. Sale di 17 unità rispetto a ieri il numero dei ricoverati, in totale sono 1.458, con una flessione dei pazienti in terapia intensiva, sono in tutto 155, con 3 nuovi ingressi. A guarire dal Covid nell’ultima giornata sono stati in 532.