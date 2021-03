Altri 600 contagi in provincia di Bari, a Giovinazzo la curva scende a 102

È intorno al 14 percento il rapporto tra test e positivi rilevato dal dipartimento dei prevenzione della Puglia. Dai 10.526 tamponi, infatti, sono risultati 1.483 nuovo casi. Di questi 600 in provincia di Bari, 208 in provincia di Foggia e 110 nella Bat. Tra le province meridionale è sempre quella di Taranto a detenere il record negativo dei contagi, ne sono stati registrati 310 nelle ultime 24 ore, mentre in provincia di Brindisi i contagi registrati sono 78, in quella di Lecce 170. Continuano a esserci casi relativi a residenti fuori regione, sono 4, e quelli di cui la residenza non è nota, 3.

È sceso a 15 il numero di decessi, 9 nel barese, 3 nel foggiano, 3 nel tarantino. Continua a rimanere stabile il numero dei ricoverati nei reparti Covid degli ospedali pugliesi, sono 1.439, mentre il numero dei guariti è di 865.

A Giovinazzo il numero dei contagi è sceso a 102, il dato è quello del 2 marzo, ma ci sono stati altri 8 contagiati, il che porta il totale di chi ha contratto il virus da inizio pandemia a 783.