Numeri alti quelli del contagio, ma la Puglia rimane «gialla»

Nonostante i numeri del contagio siano in crescita la Puglia, secondo il decreto firmato dal Ministro per la Salute Roberto Speranza, rimane «gialla». Complice l’Rt che rimane sotto 1 al contrario di molte regioni italiane. Ma il rischio propende al «moderato alto».

Infatti il report quotidiano della Regione riporta di 1.418 nuovi casi a fronte dei 10.530 test, pari a oltre il 13 percento. Nella provincia di Bari i contagi registrati oggi sono 610, nelle provincia di Foggia 169 e nella Bat 93. Nelle altre province si registrano 273 casi nel tarantino, 64 nel brindisino e 198 nel leccese. Ancora altri 3 casi di residenti fuori regione e 8 di presone la cui residenza non è nota.

Scende il numero dei decessi, 19 nella giornata, di cui 9 nel barese, 1 in provincia di Brindisi, 2 nella Bat, 1 in Capitanata, 2 nel leccese, 3 nel tarantino e un residente fuori regione. Stabile il numero ei ricoverati, sono 1.443 complessivamente, 6 in meno rispetto a ieri. Di questi 161 sono in terapia intensiva, 11 dei quali sono nuovi ingressi. A guarire dal Covid nelle ultime 24 ore sono stati in 955.