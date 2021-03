I numeri del contagio in Puglia sono di nuovo vicini ai picchi degli scorsi mesi

Siamo di nuovo ai picchi di contagio registrati negli scorsi mesi. Sono 1.438 i casi rilevati dai 10.058 test effettuati, pari al 14 percento. A circolare di più come è ormai noto, è la variante inglese che colpisce molto di più le fasce più giovani della popolazione compresi i bambini, come è stato rilevato nella Bat che oggi registra 92 casi. Pochi in confronto al dato della provincia di Bari che riporta 646 nuovi casi, o alla provincia di Taranto che registra 334 contagi. La provincia di Foggia 147 casi, quella di Brindisi 129 e il leccese 87. Altri 2 casi sono di residenti fuori regione, un ultimo caso riguarda una persona la cui residenza non è nota.

Sempre alto il numero dei decessi, sono 32 nell’ultima giornata, di cui 15 nel barese, 2 nella Bat, 4 in Capitanata, 8 nel leccese, 3 nel tarantino. Sostanzialmente uguale a quello di ieri il numero dei ricoverati in ospedale, sono 1449, mentre torna oltre i mille il numero dei guariti, sono 1.268 nell’ultima giornata.