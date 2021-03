La variante inglese colpisce di più nel barese e nel foggiano

Dagli 11.427 test effettuati, sono risultati 1.1261 positivi, pari all’11 percento dei tamponi. Quasi la metà in provincia di Bari con i suoi 586 nuovi casi. In Capitanata, provincia che insieme al barese sta registrano una maggiore diffusione della variante inglese del virus, i casi registrati sono 112. Poco meno, 103 nella Bat, mentre la provincia di Taranto che presenta la maggiore incidenza del virus in relazione alla popolazione, i nuovi casi sono 248. Nelle province salentine si registrano 125 contagi nel leccese e 76 nel brindisino. Altri 12 casi sono di residenti fuori regione un ultimo caso è stato riclassificato.

Scende rispetto a ieri il numero dei decessi, se ne sono contati 29 nelle ultime 24 ore, di cui 4 nell’area metropolitana di Bari, 1 nel brindisino, 1 nella Bat, 11 nel foggiano, 6 nel leccese, 5 nel tarantino e 1 fuori regione. Ha ripreso a salire costantemente il numero dei ricoveri, sono 16 in più rispetto a ieri per un totale di 1.448 pazienti. Anche i pronto soccorso sono tornati a essere sotto pressione, nella sola scorsa giornata gli accessi per sospetti casi Covid sono stati oltre 400, il doppio circa rispetto alla scorsa settimana. I guariti nelle 24 ore precedenti sono 675.