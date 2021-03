I nuovi positivi tornano a superare il numero dei guariti

I nuovi positivi quotidianamente rilevati in Puglia tornano a essere in numero superiore ai guariti. Il trend del contagio sembra invertirsi a causa delle varianti che anche nella nostra regione hanno preso a circolare. Sono 1021 i nuovi casi su 9322 test effettuati, pari a quasi l’11 percento. Nella provincia di Bari i contagi registrati sono 410, in quella di Foggia 137, nella Bat 105. Più a sud della Puglia i casi rilevati sono 123 in provincia di Taranto, 105 in quella di Lecce e 134 in provincia di Brindisi. Altri 4 casi sono di residenti fuori regione, ulteriori 3 casi non hanno una residenza nota.

Di nuovo un picco di decessi, sono 40 nelle ultime 24 ore, di questi 11 nel barese, 10 nella Bat, 1 nel brindisino, 12 in Capitanata, 1 nel leccese, 4 nel tarantino e 1 residente fuori regione. Con quelli di oggi il numero complessivo dei decessi sfiora i 4mila da inizio pandemia. Continua a salire il numero dei ricoverati nei reparti covid pugliesi, sono 10 in più rispetto a ieri, complessivamente sono 1432, con le terapie intensive che hanno raggiunto il 30 percento di posti occupati, percentuale considerata come soglia critica. Rallenta la crescita del numero dei guariti, 832 in una giornata.