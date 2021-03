Continua a essere alta la percentuale del contagio in Puglia

Torna oltre il 13 percento il rapporto tra i tamponi lavorati e i nuovi casi di Covid in Puglia. I test effettuati sono stati 4.686, da cui sono risultati positivi in 631. Di questi 292 nella provincia di Bari, 116 nella provincia di Foggia, 10 nella Bat. Tra le province meridionali della Puglia, il tarantino riporta di 100 nuovi casi, il brindisino 25, il leccese 84. Altri 2 casi sono riferiti a residenti fuori regione, di ancora altri 2 la residenza non è nota.

Sale di nuovo il numero dei decessi, se ne contano 29, di cui 7 nel barese, 3 nel brindisino, 6 in Capitanata, 8 nel leccese e 5 nel tarantino. Torna a salire anche il numero dei ricoveri nelle strutture ospedaliere pugliesi, sono 24 in più rispetto a ieri per un totale di 1.422 pazienti. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 721.