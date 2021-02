Più contagi meno guariti, sale il numero dei contagiati in Puglia

Sale ancora il numero complessivo dei contagi in Puglia. La percentuale sui test lavorati è del 13,6 percento. I casi totali sono 33.081, oltre 600 in più rispetto a ieri, in buana parte asintomatici, visto che il dato dei ricoveri in ospedale è stabile, nelle ultime 24 ore è sceso di 2 unità. Nel dettaglio i tamponi processati sono stati 7.692, da questi sono risultati 1.053 nuovi casi, oltre la metà, 573, nell’area metropolitana di Bari. Nella provincia di Foggia i contagi registrati sono 182, nella Bat 132. Nelle altre province pugliesi il bollettino regionale riporta di 66 casi nel tarantino, 69 nel leccese e 27 nel brindisino. Altri 5 casi sono riferibili a contagiati la cui provincia di residenza non è nota, un ultimo caso è stato riattribuito.

Sono 16 i decessi in Puglia, 5 nel barese, 2 in provincia di Brindisi, 3 in quella di Foggia, 5 nel tarantino e un residente fuori regione. I pazienti affetti dal Covid ricoverati negli ospedali pugliesi sono attualmente 1.398 i guariti nell’ultima giornata 413.