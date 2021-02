È ripresa a salire la curva del contagio in Puglia

Scende il numero dei ricoverati in ospedale, aumentano i guariti, ma aumentano anche i positivi al virus. Dai dati pubblicati sembrerebbe che la curva epidemiologica in Puglia stia cominciando a risalire. Colpa della variante inglese che, come sottolinea l’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco, in Puglia è ormai al 47,5 percento? Potrebbe essere uno dei fattori dell’attuale rialzo. Più nel dettaglio, su 9.000 test i positivi accertati sono 1.123, pari al 12,4 percento. Nell’area metropolitana di Bari i nuovi casi sono 506, quasi la metà del totale. In Capitanata i contagi riportati sono 169, nella Bat 46. Nelle province meridionale della Puglia i nuovi casi sono 253 nel tarantino, 73 nel leccese e 67 nel brindisino. Altri 3 casi sono riconducibili a residenti fuori regione, di ulteriori 6 casi la provincia di residenza non è nota.

Diminuiscono leggermente i decessi, sono 20 nelle ultime 24 ore, di questi 7 sono nel barese, 1 nella Bat, 3 nel brindisino, 2 nel foggiano, 2 nel leccese e 5 nel tarantino. Sono acesi a 1.400 i ricoverati nei reparti Covid degli ospedali pugliesi, 10 in meno rispetto a ieri, ma il numero complessivo dei positivi è salito a 32.557, ben 418 in più rispetto alle 24 ore precedenti. I guariti di giornata sono 685.