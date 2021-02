Alta la percentuale dei contagi in Puglia, ma sempre più guariti

Supera il 13 percento il rapporto tra test e positivi in Puglia. Dagli 8.179 tampono lavorati sono risultati 1.104 nuovi casi. Nel dettagli sono 429 quelli registrati nella provincia di Bari, 172 in quella di Foggia e 75 nella Bat. Preoccupa la provincia di Taranto con i suoi 258 casi, ma soprattutto per l’alta incidenza del contagio rispetto alla popolazione residente. Nelle province salentine i numeri del contagio sono 76 nel leccese e 88 nel brindisino. Altri 3 casi sono di residenti fuori regione, altrettanti sono di persone la cui provincia non è nota.

I decessi riportati dal bollettino regionale odierno sono 22, di questi 9 nel barese, 1 nella Bat, 2 nel foggiano, 3 nel leccese e 7 nel tarantino. Continua a scendere il numero dei ricoverati in ospedale, sono complessivamente 1.410, rispetto a ieri 8 in meno. Si registra un lieve rialzo degli attualmente positivi, In totale in Puglia sono 32.039, ma ci sono altri 1.015 dichiarati negativi al Covid dopo i test di controllo.