Il numero dei guariti supera ormai stabilmente quello dei nuovi casi

Scende al 6,8 percento il rapporto tra test e casi positivi. Sono stati 12.067 i tamponi lavorati che hanno fatto rilevare 823 nuovi casi. Ben oltre un terzo dei casi,308, nell’area metropolitana di Bari. In Capitanata i nuovi positivi sono 71, nella Bat 103, nel tarantino 174. Nelle province salentine i nuovi casi riportati sono 89 nel brindisino, 70 nel leccese. Altri 8 casi sono riferiti a residenti fuori regione.

Torna a salire il numero dei decessi, 32 in 24 ore, di cui 14 nel barese, 1 nella Bat, 2 nel brindisino, 6 nel foggiano, 2 nel leccese e 7 nel tarantino. Diminuiscono i ricoveri, 13 in meno rispetto a ieri per 1.429 pazienti complessivi. A guarire dal virus sono stati in 1044.