Si attesta all’8,2 percento il rapporto tra i test e i nuovi casi

«Solo» 343 nuovi casi in Puglia, ma i test sono stati poco più di 4mila. Per una percentuale che è dell’8,2. Nella provincia di Bari i positivi registrati sono 174, in quella di Foggia 67, nella Bat 18. Scendendo più a sud i nuovi casi sono 16 in provincia di Taranto, 25 in quella di Brindisi e 47 nel leccese. Altri 2 casi sono riferiti a persone la cui residenza non è nota mentre altri 6 residenti fuori regione sono stati riattribuiti.

Sono 17 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 3 nel barese, 1 nella Bat, 1 nel brindisino, 4 nel foggiano, 3 nel leccese e 5 nel tarantino. Sale ancora il numero dei ricoverati, 11 in più rispetto a ieri, mentre i guariti sono 829.