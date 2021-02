Altri 758 positivi in Puglia, 336 nel barese

Nonostante le percentuali sui test sono elevate, il 10,7 percento oggi, il trend del contagio in Puglia appare in lenta ma costante discesa. Almeno rispetto a molte delle altre regioni italiane. Da almeno una settimana infatti, i nuovi casi di Covid 19, quotidianamente non superano mai le mille unità. Prova ne è che gli attualmente positivi sono scesi a poco più di 33mila. Nel dettaglio, dai 7.083 tamponi lavorati, i positivi registrati sono 758. Di questi 336 sono nella provincia di Bari, 99 nella provincia di Foggia, 78 nella Bat. Nella altre province pugliesi il tarantino presenta 118 casi, il brindisino 46, il leccese 78. Altri 3 casi sono attribuiti a residenti fuori regione.

Sono 6 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 3 nel barese, 2 in Capitanata e 1 nel tarantino. Sale il numero dei ricoveri, 16 in più rispetto a ieri, per complessivi 1.431 pazienti, mentre i guariti sono 638.