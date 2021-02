Altri 905 nuovi casi di Covid in Puglia, 368 nel barese, 23 i decessi

Numeri contrastanti quelli forniti dal bollettino quotidiano della Regione Puglia. È pressoché invariata la percentuale dei positivi rispetto ai test somministrati, il 9,1 percento, scende il numero degli attualmente positivi, sono 33.330, ma sale quello dei pazienti in terapia intensiva. A ieri erano 163, con 12 in più rispetto al giorno precedente, pari al 29 percento dei posti disponibili per le patologie legate al Covid, 2 punti percentuali in più rispetto ai giorni scorsi. Nel dettaglio, dai 9.880 tamponi lavorati, sono risultati 905 casi positivi. Di questi 368 nella sola provincia di Bari, 118 in quella di Foggia, 78 nella Bat. Le province meridionali della Puglia fanno rilevare 177 casi nel tarantino, 77 nel brindisino e 86 nel leccese. Un ultimo caso è di un residente fuori regione.

Scende leggermente il numero dei decessi, 23, di cui 5 in provincia di Bari, 8 nella Bat, 4 in Capitanata, 5 in provincia di Taranto e 1 residente fuori regione. Le buone notizie sono relative ai ricoveri nelle corsie Covid degli ospedali, sono 9 in meno rispetto a ieri per un totale di 1.415 pazienti, con 1.128 guarigioni.