Al via da questa mattina le vaccinazioni contro il Covid per gli operatori scolastici

Parte tra oggi e lunedì, in tutta la Puglia, la campagna di vaccinazione contro il Covid per tutto il personale scolastico, oltre che per gli anziani ultraottantenni. Parte in anticipo rispetto a quanto programmato in precedenza, almeno per gli insegnanti e il personale Ata, per garantire la maggior sicurezza possibile nelle scuole.

«Si tratta di uno sforzo corale senza precedenti messo in campo dalla sanità pugliese in collaborazione con tutti i Comuni – ha dichiarato l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco – vista anche la difficoltà di maneggiare vaccini che devono essere conservati e trattati con precisione. Uno sforzo che necessita della collaborazione di tutti anche nell’affrontare gli inevitabili inconvenienti nel rodaggio della macchina. L’augurio è che si possa contare via via sempre su nuove dosi di vaccino, in modo da allargare la platea nel minor tempo possibile». Saranno le Asl provinciali d’intesa con i comuni a coordinare le operazioni. I primi a ricevere i vaccini in provincia di Bari saranno gli 800, tra insegnanti e personale Ata, delle scuole del capoluogo pugliese, già questa mattina alle 9. Per loro è stato predisposto il Palacarbonara in via Fratelli De Filippo.

Il piano messo a punto dal Dipartimento di prevenzione della Asl, prevede che, la priorità sia data agli insegnanti delle scuole per l’infanzia. La successiva calendarizzazione delle sedute vaccinali del personale di tutti gli istituti di ogni ordine e grado, pubblici e privati, verrà disposta in collaborazione con il servizio Spesal, che ha già curato la campagna di screening con test sierologici poco prima dell’avvio dell’anno scolastico.

«Siamo di fronte alla sfida più importante – è il commento del direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce - per poter tornare al più presto alla normalità: le donne e gli uomini che lavorano per la nostra Azienda sanitaria sono a disposizione dei cittadini per poter affrontare questo momento cruciale. La vaccinazione è l’arma più efficace di prevenzione che abbiamo oggi e metterla a disposizione del personale scolastico è una priorità per tutti».