Oltre 100mila i guariti da inizio pandemia, più di 3mila in un giorno

Dai 9.141 tamponi somministrati sono risultati 874 nuovi casi di coronavirus in Puglia. Pari al 9,5 percento dei test. Nell’area metropolitana di Bari sono stati registrati 359 casi, in Capitanata 123, mentre nella Bat 80. Nelle altre province pugliesi i nuovi casi riportati sono 173 nel tarantino, 79 nel leccese, 57 nel brindisino. Altri 2 casi sono relativi a residenti fuori regione, per un ultimo caso la residenza non è nota.

Sempre troppi i decessi, sono 27, di cui 14 nel barese, 2 nella Bat, 4 nel foggiano, 4 nel leccese e 3 nel tarantino. Scende, come ogni giorno da diverso tempo, il numero dei ricoverati, sono in totale 1.424, con 18 pazienti in meno rispetto a ieri. Continua a essere importante il numero dei guariti, 3.254 in 24 ore, il che porta a oltre 100mila il totale d quanti hanno superato il contagio da inizio pandemia.