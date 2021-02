Apre al pubblico il Ccr nei pressi del campo sportivo

Aprirà al pubblico lunedì prossimo il centro comunale di raccolta dei rifiuti, il Ccr, in zona D1.1, nei pressi del campo sportivo «De Pergola». A gestirlo sarà sempre la Impregico, l’azienda che si occupa dell’igiene urbana a Giovinazzo.

«È quasi la fine del ciclo che avevamo immaginato della gestione del sistema di raccolta dei rifiuti è il commento del sindaco Tommaso Depalma - Togliere i cassonetti e passare ai mastelli è stata certamente la parte più importante del progetto, ma è anche vero che attivare il Centro Comunale di Raccolta rafforza il sistema unitamente alle isole ecologiche e ci potrà portare, un giorno non molto lontano, ad arrivare alla tariffazione puntuale che potrebbe premiare ancora di più e meglio i cittadini più virtuosi». Il centro di raccolta è stato realizzato grazie a un finanziamento regionale di 6oomila euro che ha compreso anche l’acquisto delle isole ecologiche posizionate in vari punti della città. Per una migliore organizzazione del servizio, la Impregico ha annunciato che nelle giornate di oggi e domani, la sede di via Bari, il punto dove fino ad oggi è stato possibile conferire i rifiuti al di fuori degli orari di raccolta, rimarrà chiuso al pubblico.

«Siamo consapevoli – ha continuato Depalma - che i primi giorni si potranno verificare dei disagi. Ma, come per tutte le cose, si tratterà semplicemente di farci l'abitudine».

Gli orari per il conferimento dei rifiuti saranno dalle 9 alle 13 di tutti i giorni, escluso la domenica, e nel pomeriggio del giovedì dalle 15 alle 18.