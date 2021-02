Nonostante la percentuale alta sembrano diminuire i nuovi casi di Covid in Puglia

Rimangono sempre ben sotto il mille, 844 per l’esattezza, i nuovi contagi in Puglia, ma la percentuale sui test lavorati rimane ancora alta. L’8,5 percento sui 10.033 tamponi. È sempre la provincia di Bari a registrare il maggior numero di nuovi casi, 326, ma con una incidenza inferiore rispetto per esempio a Foggia che fa registrare 102 contagi e soprattutto Taranto che riporta di 185 casi. Va meglio nelle altre province pugliesi, con la Bat che fa registrare 59 casi, il leccese 75 e il brindisino 88. Continuano a risultare casi di residenti fuori regione, 5, e altri 4 di cui la cui residenza non è nota.

È sempre alto il numero dei decessi, 37 in tutta la regione ripartiti tra l’area metropolitana di Bari, 19, la Bat, 2, il brindisino, 2, la Capitanata, 4 il leccese, 4 e il tarantino,5. È sempre rassicurante il numero in costante diminuzione dei ricoveri, sono 28 in meno rispetto a ieri, e soprattutto quello delle guarigioni che sono arrivate a 3.112 in un giorno.