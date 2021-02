Diminuiscono i ricoveri in Puglia, aumentano i guariti dal virus

Dai 10.374 tamponi lavorati, sono risultati 883 nuovi casi di Covid 19. Pari all’8,5 percento dei test. Nell’area metropolitana di Bari i nuovi positivi sono 342, ben oltre un terzo del totale pugliese. Nel foggiano i casi riportati dal bollettino della Regione sono 98, nella Bat 89. Nelel altre province pugliesi i casi registrati sono 197 nel tarantino, 80 nel brindisino e 72 nel leccese. Altri 3 casi sono di residenti fuori regione, ulteriori 2 contagi si riferiscono a persone la cui residenza non è nota.

I decessi registrati in Puglia nelle ultime 24 ore sono 17, di questi 7 nella provincia di Bari, 1 nella Bat, 2 in Capitanata, 4 in provincia di Lecce, 2 in quella di Taranto e 1 relativo a un residente fuori regione. È sempre in discesa il numero dei ricoverati, 10 in meno rispetto a ieri per un totale di 1.480 pazienti. Rimane alto il numero dei guariti, 2.020 in un giorno, il che riduce a poco più di 38mila il numero complessivo degli attualmente positivi.