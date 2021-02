È al di sotto dei 40mila il numero degli attualmente positivi in Puglia

Crolla al 6,8 percento il rapporto tra test e positivi. Dai 10.100 tampono effettuati, infatti, risultano 694 nuovi casi, un terzo circa nel barese che registra 237 positivi. Al disotto delle tre cifre il numero dei nuovi casi in provincia di Foggia, 96, e della Bat, 48. Più alto il numero dei nuovi positivi nel tarantino, che ne registra 179, mentre le provincie di Brindisi e Lecce registrano rispettivamente 82 e 48 casi. Altri tre positivi sono residenti fuori regione, un ultimo caso è riferito a persona la cui residenza non è nota.

Ancora alto il numero dei decessi, 34, di cui 11 nel barese, 2 nella Bat, 15 nel foggiano, 3 nel leccese e 3 nel tarantino. Continua a scendere il numero dei ricoverati in ospedale, sono 24 in meno rispetto a ieri, per complessivi 1.480 pazienti. Sempre alto il numero dei guariti, 1.936 in un giorno, dato che fa scendere al di sotto di 40mila gli attualmente positivi in Puglia.