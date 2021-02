I nuovi positivi sono oltre l’11 percento dei test

Sono 345 i casi di contagio rilevati dai 2.971 test lavorati, che equivale all’11,6 percento dei tamponi lavorati. Una percentuale ancora alta che vede 115 nuovi casi in provincia di Bari, 95 in quella di Foggia e 6 nella Bat. Sono stati registrati ulteriori 53 casi in provincia di Taranto, 30 in quella di Brindisi e 43 nel leccese. Ancora due casi di contagiati la cui residenza non è nota, e un altro caso di residente fuori regione.

Rimane sempre alto il numero dei decessi, 22, di questi 1 nel barese, 3 nella Bat, 7 nel foggiano, 8 nel leccese e 3 nel tarantino. Diminuiscono i ricoveri, 16 in meno rispetto a ieri, per complessivi 1.504 pazienti. Rimane sempre alto il numero dei guariti, 1.503 in un giorno, che in Puglia porta il numero complessivo degli attualmente positivi a 40.464.